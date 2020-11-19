ТЕМА

Разбилась ракета с "Южмашевскими" двигателями

19 ноября 2020 | 11:21

распечатать        комментарии [0]       добавить в

Провал запуска ракеты Vega с украинским двигателем, который произошел 17 ноября, случился из-за ошибки при монтаже двигателей на разгонный блок AVUM. Об этом сообщает пресс-служба Государственного космического агентства Украины.


"17 ноября 2020 года, во время очередного запуска ракеты-носителя Vega в рамках миссии VV17 компании Arianspace, произошла аварийная ситуация, которая привела к потере двух спутников. Согласно официальному сообщению Arianspace, предварительно установлено, что к инциденту привела ошибка интеграции ("integration error") во время монтажа двигателей на разгонный блок AVUM", - говорится в сообщении.

Из-за этого ракета потеряла управление сразу после включения двигателя четвертой ступени ракеты-носителя. В связи с инцидентом ГКА и ГП "Южмаш", которое разрабатывало блок маршевого двигателя ракеты РД-843 выражают свою поддержку компании Arianespace и ее партнерам по кооперации.

 



Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: Олег Ельцов

Одиночество в Крыму
   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

  Rambler's Top100