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ЮНИСЕФ обеспокоен появлением "потерянного поколения" из-за COVID-19
19 ноября 2020 | 11:31
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В ЮНИСЕФ обеспокоены появлением "потерянного поколения" из-за COVID-19. Из-за пандемии до конца года у примерно семи миллионов детей до пяти лет будут диагностированы признаки истощения.
Об этом говорится в отчете международной организации.
По мнению экспертов детского фонда ООН, под угрозой находится будущее целого поколения из-за "долгосрочного влияния" пандемии на их образование, питание и общее благополучие.
Отмечается, что для детей серьезную угрозу несут связанные с пандемией перебои в работе ключевых служб и стремительно растущий уровень бедности.
По данным экспертов организации, закрытие школ так или иначе повлияло на 572 миллиона учеников (33%) в 30 странах мира.
Согласно отчету, из-за последствий пандемии до конца 2020 года у примерно семи миллионов детей в возрасте до пяти лет будут диагностированы признаки истощения или острого недоедания (прирост в 14%).
Специалисты предполагают, что это приведет к появлению более чем 10 тысяч дополнительных случаев детской смертности в месяц в основном в странах Африки и в Южной Азии.
"Будущее целого поколения находится под угрозой", - подчеркнула исполнительный директор фонда Генриетта Форе.
Напомним, в мае в ЮНИСЕФ заявляли, что в результате пандемии коронавируса в Украине значительно возрастет уровень бедности. Специалисты фонда спрогнозировали два сценария развития ситуации.
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