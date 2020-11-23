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Білоруська православна автокефальна церква наклала анафему на Лукашенка
23 ноября 2020 | 11:30
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Церква назвала його самозванцем, диктатором, убивцею та мучителем білоруського народу.
Глава Білоруської православної автокефальної церкви архієпископ Святослав Логін відлучив Олександра Лукашенка від церкви і наклав на нього анафему.
Про це повідомляє Радіо Свобода.
У неділю, 22 листопада, під час богослужіння в соборі Святого Кирила Туровського в канадському Торонто в присутності вірних архієпископ прочитав "Архіпастирське послання проголосити анафему колишньому президенту Олександрові Лукашенку - диктатору, вбивці та мучителю благочестивого білоруського народу".
Сам текст відлучення називається "Анафема колишнього президента Олександра Лукашенка, який чинить беззаконня, переслідує та вбиває православних та інших мирних християн за правду в Білорусі".
"Побожний білоруський народ зараз переживає складний час, коли за наказом самозванця - колишнього президента Олександра Лукашенка, одержимого дияволом, наших дітей убивають і знущаються над нашими братами та сестрами. Цей кат і його союзники здійснюють криваві розправи над мирними жителями на вулицях і в тюрмах столиці Мінська та в різних містах багатостраждальної Білорусі, прославляючи і продовжуючи богобоязливу політику більшовиків, відкрито порушуючи Божі заповіді, руйнуючи пам'ятники", - йдеться в документі.
"Ми закликаємо тих, хто все ще служить його сатанинській силі, не виконувати злочинні накази, бо інакше на вас чекає прокляття ваших нащадків у земному житті і пекло в небесному житті", - заначено в ньому.
Нагадаємо, в Білорусі із серпня тривають протести через результати виборів, згідно з якими Олександра Лукашенка було оголошено переможцем. Мітингарі наполягають, що результати були сфальсифіковані.
Проти офіційних осіб Білорусі ЄС вже ввів два блоки санкцій. У так званому чорному списку перебувають 55 представників керівництва країни, зокрема Олександр Лукашенко і силовики. Їм забороняється в’їзд у ЄС, а їхні рахунки в європейських банках, якщо будуть виявлені, заморозять.
"Лівий берег"
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