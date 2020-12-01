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Главу "Рошена" намерены засудить за понты на дороге и сбитого велосипедиста

01 декабря 2020 | 11:57

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Правоохранительные органы намерены сообщить главой корпорации ”Roshen” Вячеславу Москалевскому о подозрении в нанесении легких телесных повреждений во время ДТП, которое произошло летом в Киевской области. Об этом со ссылкой на спикера полиции области Виталию Грохольскую сообщают “Украинские новости”.


“На этой неделе решается вопрос о сообщении о подозрении (директору)”, — сказала она.

Грохольская добавила, что речь идет о подозрении по ст. 125 (легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса.

Напомним, инцидент с участием Москалевского произошел 16 июля. Колонну велосипедистов подрезал водитель на Audi Q7, задев зеркалом инструктора. 

Сообщалось, что этот автомобиль ”делал такие “выкрутасы” уже не в первый раз”. Велосипедисты вызвали медиков, которые, по их словам, госпитализировали одного из инструкторов, но ”серьезных травм, которые бы угрожали жизни не было”. В то же время сам президент “Roshen” уверяет, что переехал только их велосипеды и сожалеет о случившемся.



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