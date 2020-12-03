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РФ собирается побороть цензуру отключением соцсетей
03 декабря 2020 | 11:41
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Законопроект о блокировке иностранных интернет-платформ, под который могут попасть YouTube, Facebook и Twitter, является вынужденной мерой и увязан с российским законодательством, запрещающими цензуру СМИ. Об этом заявила Директор департамента госполитики в области СМИ Минцифры Екатерина Ларина.
«У нас законодательство о средствах массовой информации является без преувеличения наиболее гармоничным и либеральным по сравнению с разными международными практиками. У нас гарантированные права средств массовой информации, гарантирована свобода массовой информации, конституционно запрещена цензура», - рассказала Ларина на общественных слушаниях нового законопроекта.
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