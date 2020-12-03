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РФ собирается побороть цензуру отключением соцсетей

03 декабря 2020 | 11:41

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Законопроект о блокировке иностранных интернет-платформ, под который могут попасть YouTube, Facebook и Twitter, является вынужденной мерой и увязан с российским законодательством, запрещающими цензуру СМИ. Об этом заявила Директор департамента госполитики в области СМИ Минцифры Екатерина Ларина.


«У нас законодательство о средствах массовой информации является без преувеличения наиболее гармоничным и либеральным по сравнению с разными международными практиками. У нас гарантированные права средств массовой информации, гарантирована свобода массовой информации, конституционно запрещена цензура», - рассказала Ларина на общественных слушаниях нового законопроекта.

По ее словам, поведение иностранных интернет-платформ находится «за гранью добра и зла». Они «узурпировали возможность доступа к глобальной аудитории», и прибегают к практикам «самой циничной цензуры и манипулирования общественным мнением под видом противодействия фейк ньюз и пропаганде», пояснила Ларина, добавив, что под манипуляции попадет «общественное мнение глобальной аудитории». Россия, по словам Лариной, напротив идет «по пути предельно прозрачной, понятной правовой конструкции»: практика регулирования интернета построена на законодательных нормах, а блокировки осуществляются на основании решений суда, генпрокурора или иных уполномоченных органов. Западные интернет-площадки действуют иначе: они модерируют контент путем закрытых механизмов принятия решений, сказала чиновница.

Законопроект, внесенный в Госдуму 19 ноября, разрешает блокировать полностью или частично ресурсы, которые нарушают основополагающие права и свободы граждан РФ, в частности, ограничивают им доступ к какой-либо информации.



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