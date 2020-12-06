Поліція вже готується до валу антиковід-фальсифіката

06 декабря 2020 | 12:44

Антон Геращенко закликав МОЗ і парламентарів ввести відповідальність за контрабанду, виробництво і продаж сфальсифікованих вакцин.

Заступник міністра внутрішніх справ також закликав громадян вакцинуватися тільки в органах охорони здоров’я, які мають ліцензії. Про це він заявив в ефірі програми «Свобода слова з Савіком Шустером», коментуючи вакцинацію від COVID-19.

За словами заступника міністра, в Україні є Державний реєстр лікарських засобів, де за назвою та реєстраційним номером можна перевірити законність ліків.

«Якщо вам шахраї намагаються запропонувати якийсь препарат через Інтернет, попросіть реєстраційний номер. Не купуйте ніяких лікарських препаратів в Інтернеті. Купуйте їх тільки в аптечних мережах. До речі, зараз вийшов новий закон про те, що ліки можна придбати через поштових операторів. Вони несуть відповідальність за продаж через свою мережу лікарських засобів, які зареєстровані в державі», - повідомив заступник міністра.

Антон Геращенко також додав, що в Україні введено дуже жорстке покарання за підробку лікарських засобів та тривале тюремне ув’язнення. Однак, нереформована судова система, корупція в правоохоронній системі призводять до того, що є приклади вироків, коли людина збагатилася і отримала умовний термін.

«В Україні є кримінальна відповідальність за підробку, контрабанду сильнодіючих лікарських препаратів. Чи відносяться вакцини до сильнодіючих лікарських засобів, Кримінальний кодекс не дає такого тлумачення. На це питання потрібно дати відповідь найближчим часом. Якщо вакцина не є сильнодіючим препаратом, то вона не підпадатиме під поняття фальсифікація лікарських засобів», - зауважив Антон Геращенко.

Він також закликав громадян не купувати вакцину в Інтернеті. «Вакцинуватися потрібно тільки в органах охорони здоров'я, які мають ліцензії. Інакше ви просто витратите свої гроші даремно, в кращому випадку на ін’єкцію плацебо, в гіршому – на якусь отруту», - зазначив Антон Геращенко.