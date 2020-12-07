Электромобили вреднее дизельных

Также в исследовании, проведенном по заказу Honda, Aston Martin, Bosch и McLaren, говорится: "Вам придется проехать 48 700 миль на Polestar 2, прежде чем его углеродный след станет меньше, чем у Volvo XC40. Аналогичные результаты показали исследования, проведенные Volkswagen, где сравнивался e-Golf с дизельным Golf".