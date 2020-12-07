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Электромобили вреднее дизельных
07 декабря 2020 | 08:42
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Уровень вредных выбросов в атмосферу при выпуске электромобиля на 63% выше, чем при производстве машины на бензине или дизеле.
Журналист британского издания Daily Mail Том Пейн обратил внимание на свежее научное исследование, согласно которому производство электромобилей куда вреднее для экологии, чем производство классических авто.
Чертовы ученые в своем исследовании доказали: в ходе производства электромобилей вырабатывается на 63% больше углекислого газа, чем в ходе производства бензиновых или дизельных моделей.
Это значит, что автомобилям с нулевым уровнем вредных выбросов нужно проехать почти 50 тыс. миль (больше 80 тыс. км), чтобы стать такими же "экологичными", как авто на ископаемом топливе.
Данное исследование угрожает помешать намерению премьер—министра (Великобритании Бориса Джонсона, — "ДС") достичь нулевого показателя вредных выбросов через запрет на продажу новых бензиновых и дизельных автомобилей с 2030 г.
Ученые также предполагают, что революция экотранспорта может способствовать увеличению выбросов, поскольку до 2030 г. производство электромобилей будет расти.
В научной работе, в частности, сообщается, что при производстве полностью электрического Polestar 2 компании Volvo выделяется 24 т углекислого газа, в то время как бензиновый двигатель Volvo XC40 выдает 14 т.
Также в исследовании, проведенном по заказу Honda, Aston Martin, Bosch и McLaren, говорится: "Вам придется проехать 48 700 миль на Polestar 2, прежде чем его углеродный след станет меньше, чем у Volvo XC40. Аналогичные результаты показали исследования, проведенные Volkswagen, где сравнивался e-Golf с дизельным Golf".
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