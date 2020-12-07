Брюссельские секс-вечеринки и их украинские участники

07 декабря 2020 | 08:47 , Сетевой Оракул

Когда украинские политики попадут в списки "гейропейцев"?

Сексуально-политический скандал, вспыхнувший из-за "оргии папиков" в Брюсселе, может получить развитие и в Украине. Если станут известны имена его участников. Или их просто выдумают.

Давид Манжелей, хозяин клуба, в котором бельгийские полицейские совершенно нечаянно застукали участников гей-вечеринки, остается ходячей информационной бомбой. В интервью польскому изданию Onet он рассказал, что среди его гостей "есть политики из Украины, Франции, Германии, Нидерландов, Люксембурга, Швейцарии и Испании. Однако самыми частыми гостями являются поляки и венгры". Имен участников оргий с гражданством нашей страны он не назвал. Зато (тоже без фамилий) вспомнил о четырех политиках правящей партии Польши "Право и справедливость". Эта партия, напомним, стоит на консервативных позициях, защищает семейные ценности и категорически выступает против ЛГБТ. В ноябре Сейм, где "ПиС" в большинстве, принял к рассмотрению законопроект о запрете маршей равенства. А тут такой казус…

Итак, 27 ноября в Брюсселе полицейские, проверявшие соблюдение ночными заведениями карантинных мер, зашли в клуб Манжелея. По его словам, это произошло неожиданно: "один идиот забыл запереть дверь". Слуги правопорядка увидели в помещении группу обнаженных мужчин, которые "играли в игру". Один из "игроков" дал деру, но был пойман. "Мужчина не смог предъявить никаких документов, удостоверяющих личность. Его сопроводили к месту жительства, где он представился как Й.С., 1961 года рождения, по дипломатическому паспорту", — сообщил Euronews. Позже стало известно, что это депутат Европарламента от венгерской правящей партии "Фидес" Йожеф Сайер. Эта партия, как и польская "Право и справедливость", выступает против ЛГБТ-сообществ, а пойманный "слуга тамошнего народа" известен в качестве сторонника принятой в 2010 году поправки в Конституцию Венгрии, которая гласит: брак — исключительно союз между мужчиной и женщиной.

Сайер сразу же ушел в отставку, а его политический патрон, премьер Венгрии Виктор Орбан, осудил своего коллегу, заявив, что таким поступкам "нет места в ценностях нашей политической семьи". Но здесь уместно повторить признание Манжелея: среди его гостей хватало венгерских политиков, так что Орбану, видимо, придется краснеть за однопартийцев еще не раз.

А что же украинские гости "оргий папиков", как называет их организатор секс-вечеринок? С одной стороны – это его бизнес, причем довольно неоднозначный с точки зрения общественной морали, потому Манжелею невыгодно обнародовать информацию о своих гостях. Но с другой стороны – он ведь не просто так акцентировал внимание на партийной принадлежности польских завсегдатаев вечеринок. Скорее всего, этот человек хорошо осведомлен и об украинских посетителях. Вопрос теперь в том, сколько может стоить такая информация.

На то, что ее могут купить с целью шантажа или громкого политического скандала, указывает важный нюанс из биографии устроителя увеселительных мероприятий. Вышеназванное издание Onet, которому Манжелей дал интервью, отмечает, что полиция польского города Вадовице с 2019 г. разыскивает человека с практически идентичным именем и фамилией. Мужчина подозревается в мошенничестве и, по данным полиции, проживает в Вадовице. Друзья Манжелея, с которыми удалось связаться журналистам, подтверждают: организатор брюссельской секс-вечеринки и разыскиваемый поляк — одно и то же лицо. В судах Кракова в отношении него рассматривается более десятка дел. Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понимать: человеку, подозреваемому в мошенничестве, будет сложно смолчать, увидев для себя хороший гешефт.

Впрочем, вряд ли один только Манжелей принимал у себя гостей, для качественной организации такой тусовки необходимы помощники. И у них тоже есть глаза, уши и рты. Так что порочащая информация вполне может выйти и не от хозяина клуба. И нельзя исключать того, что желающие выкупить компромат на венгерских, польских и наших участников секс-пати уже вышли с финансовыми предложениями.

У нас, как и в Венгрии с Польшей, остается высоким уровень нетерпимости к гражданам нетрадиционной сексуальной ориентации, потому те вынуждены скрывать правду о своих предпочтениях. И тем самым рискуют стать жертвами — хоть политических врагов, хоть просто шантажистов. Да что там говорить о гей-вечеринках, когда у нас экс-глава таможни Максим Нефедов, засветившийся в феврале (еще до карантина) в ночном клубе в окружении девушек в эротическом белье, изображался фейсбучными ревнителями морали чуть ли не извращенцем. В Европе личная жизнь граждан, даже высокопоставленных чиновников — их выбор, если он не нарушает прав других граждан. В Брюсселе полиция нагрянула к тайным геям потому, что заведение нарушало требования комендантского часа, а не из-за "порочных" занятий гостей клуба. И если бы не быстроногий венгерский политик, попытавшийся сбежать, то и скандала бы не было, а в полицейских хрониках этот инцидент значился бы просто как одно из многих нарушений карантинных запретов.