Об этом сообщила пресс-служба полиции региона.

Примерно в 6:00 патрульные получили сообщение об изнасиловании. Потерпевшая рассказала о случившемся с ней примерно за час до этого.

Четверо мужчин "иной национальности" (так сказано в сообщении полиции) схватили ее на улице и силой посадили в авто. После этого привезли в свой дом и изнасиловали. Патрульные вызвали для женщины скорую помощь.Приехав к указанному потерпевшей дому полиция обнаружила там четверых вероятных виновников, на которых прямо указала заявительница. При осмотре двора дома патрульные нашли разорванную одежду женщины.

Подозреваемые были задержаны. Полиция обеспечила охрану места происшествия и вызвала следователей. О возбуждении уголовного дела пока не сообщается.