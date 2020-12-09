ТЕМА

Япония разрабатывает ИИ для повышения уровня рождаемости

09 декабря 2020 | 11:01

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У Украины те же проблемы, что и у Японии, не грех поучиться у японцев их решению.


Молодые японцы - индивидалисты и социопаты, парням и девушкам крайне трудно друг с другом знакомиться. Чтобы исправить ситуацию, правительство проинвестирует $19 млн. в разработку алгоритмов машинного обучения, которые помогут подбирать идеальных спутников жизни для одиноких японцев. Ожидается, что это позволит повысить уровень рождаемости в стране, который сейчас один из самых низких в мире - 1.36 ребенка на семью.

В Украине этот коэффициент, кстати, не намного выше - 1.37. Возможно и нашему правительству пора задуматься о том, как стимулировать рождаемость при помощи ИИ?



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