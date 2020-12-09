ТЕМА

В Украине в 5-6 раз выросло потребление антибиотиков

09 декабря 2020 | 11:35

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В Украине в 5-6 раз возросло потребление антибиотиков гражданами без назначения врачей. Такой прием привести к уменьшению чувствительности возбудителей болезни к лекарству. Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.


По его словам, Минздрав регулярно предупреждает, что употребление антибиотиков должно происходить только после соответствующих рекомендаций врачей.

"Потребление антибиотиков возросло по некоторым группам в 5-6 раз, когда начинают принимать антибиотики не по назначению врача, а самостоятельно, без каких-либо оснований. Мы неоднократно подчеркивали, что это должно происходить только по назначению врача", - сказал Степанов.

Министр отметил, что в протоколе Минздрава четко определено в каких случаях назначается антибактериальная терапия, а также призвал граждан не заниматься самолечением.



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