ТЕМА

Локдаун могут ввести с 8 января

09 декабря 2020 | 11:36

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Во власти обсуждается возможность введения жестких карантинных ограничений с 8 января. Однако окончательный формат и даты локдауна пока не согласованы. Об этом РБК-Украина сообщил влиятельный источник в правящей фракции Верховной рады.


Ранее в Кабинете министров обсуждался вариант частичного локдауна сразу после празднования Нового года. От него якобы отказались.

"С 1 по 8 января традиционно люди и так отдыхают. Чтобы лишний раз не создавать напряжение, появилась такая идея", - объяснил собеседник.

При этом источники РБК-Украина в правительстве отметили, что окончательный формат и даты жесткого карантина до сих пор не согласованы.

"Еще нет постановления в Кабмине, оно не подано. Сейчас все в процессе, и все меняется", - отметил один из них.

Напомним, Кабмин сегодня на правительственном заседании может принять решение о продлении карантина до конца зимы. Также сегодня будут рассматривать ужесточение карантина в январе.



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