В Киеве нардеп получил по морде

10 декабря 2020 | 08:35

Двое избили внефракционного депутата Верховной Рады Александра Юрченко. Об этом пишет Обозреватель. Нападение случилось в Голосеевском районе столицы в среду, 9 декабря.

"Двое неизвестных подошли к парламентарию, начали цепляться и оскорблять его, а потом нанесли несколько ударов", — рассказал источник издания. После этого нападавшие сели в Volkswagen и скрылись.

Юрченко обратился в полицию. В столице объявлен план-перехват.



Как сообщалось, в сентябре САП сообщила депутату Александру Юрченко о подозрении в получении взятки в размере 13 тыс. долларов за внесение предложений в законопроект. Еще 200 тыс. долларов он должен был получить за подкуп членов одного из комитетов Рады.