ТЕМА

В Киеве нардеп получил по морде

10 декабря 2020 | 08:35

распечатать        комментарии [0]       добавить в

Двое избили внефракционного депутата Верховной Рады Александра Юрченко. Об этом пишет Обозреватель. Нападение случилось в Голосеевском районе столицы в среду, 9 декабря.


"Двое неизвестных подошли к парламентарию, начали цепляться и оскорблять его, а потом нанесли несколько ударов", — рассказал источник издания. После этого нападавшие сели в Volkswagen и скрылись.

Юрченко обратился в полицию. В столице объявлен план-перехват.

Как сообщалось, в сентябре САП сообщила депутату Александру Юрченко о подозрении в получении взятки в размере 13 тыс. долларов за внесение предложений в законопроект. Еще 200 тыс. долларов он должен был получить за подкуп членов одного из комитетов Рады.



Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: Павел ПАЩЕНКО

Все в золоте!
   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

  Rambler's Top100