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Правительство ограничило рубки в Карпатах

10 декабря 2020 | 09:08

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Решение правительства радикально ограничивает сплошные рубки лесов Карпат, в отдельных категориях лесов их теперь можно будет проводить только в лесах искусственного происхождения.


К тому же вводятся современные европейские подходы к сохранению биоразнообразия.

Указано, что это позволит сохранить важные для флоры и фауны деревья, даже если они подпадают под критерии санитарной рубки.

Изменения предусматривают запрет сплошных санитарных рубок в высокогорных, берегозащитных, противоэрозионных лесах Карпат природного происхождения, полный запрет лесовосстановительных рубок в горных лесах Карпат, установление новых ограничений на проведение рубок в природно-заповедном фонде, введение современных европейских подходов к сохранению тех деревьев, которые играют важную биоценотическую функцию.



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