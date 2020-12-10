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Глава "Укрбуда" Мыкытась воззвал к Зеленскому
10 декабря 2020 | 09:06
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Экс нардеп и руководитель "Укрбуда" Максим Микитась заявил о спланированной против него спецоперации с похищением людей и вымоганием денег. Он связывает это со своим сотрудничеством со следствием, в рамках которого экс нардеп раскрывает авторов схем, которые привели к краху "Укрбуда".
Об этом он заявил на своей странице в Фейсбук.
В частности, он пишет:
"Срочно! Прям сейчас!
Наверху решили что я должен немедленно замолчать!
Володимир Зеленський,
Меня предупредили люди из МВД не желающие участвовать в подлоге и исполнять преступную задачу!".
Также Микитась пишет, что он находится "сейчас с тем самым юристом Артуром Габриеляном! Он достойный человек! Мы готовы сейчас вместе с ним подъехать к Вашему Офису Президента! Вы Гарант закона, прав и свобод в этой стране.
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