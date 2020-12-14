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Сайгон. Чуба, Забужко - переможці "Книги року ВВС"

14 декабря 2020 | 08:21

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Сергій Сергійович Saigon, Уляна Чуба та Оксана Забужко здобули премію Книга року BBC – 2020.


BBC News Україна оголосила переможців премії Книга року BBC – 2020, яку проводять у партнерстві з Культурною програмою Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР)

Книгою року BBC – 2020 став роман Сергія Сергійовича Saigon "Юпак" (видавництво "Білка").

 

У номінації Дитяча книга року BBC – 2020 перемогла книга "Мед і Паштет – фантастичні вітрогони" Уляни Чуби (видавництво "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА").  А премію у номінації Книга року ВВС – Есеїстика – 2020 здобула збірка есеїв Оксани Забужко "Планета Полин" (видавництво "Комора").

 

Після того як посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс оголосила переможця, редакторка BBC News Україна та член журі Марта Шокало сказала: "Роман "Юпак" Сергія Сергійовича Сайгона - це не лише особистий успіх молодого автора, але й важлива подія для українського суспільства. Ця книга промовляє від імені цілого покоління українців, чий голос починає нарешті лунати в літературі. Покоління, яке дорослішало на зламі епох і яке зрештою стало визначним для України у найважчий момент її сучасної історії".   

 

Говорячи про збірку есеїв Оксани Забужко "Планета Полин", радниця з питань культури ЄБРР та член журі Світлана Пиркало визначила авторку знаковою для України та української літератури: "Її збірка нарисів збурює цілу низку емоцій: мрійливість, сум, співчуття і насамперед естетичне задоволення. Есеї, написані десять років тому, співзвучні міркуванням сьогодення. А найновіші її тексти дають читачу унікальну можливість бути присутніми при написанні історії, того, що "увійде до хрестоматій".

 

Оголошуючи Дитячу книгу року BBC "Мед і паштет - фантастичні вітрогони", керівний директор ЄБРР з питань комунікацій Джонатан Чарльз зазначив: "Сьогодні переможцем стала така історія, які нам подобаються найбільше: історія, яка буде цікава всій родині. Діти знайдуть у ній захопливу пригоду. А батьки - сатиричний погляд на такі важливі проблеми, як цифрова ізоляція, забруднення довкілля та корупція".

 

Директор Європейського регіону Всесвітньої служби ВВС Саймон Вілсон заявив: "У багатьох частинах світу ВВС відома насамперед як служба новин. Але наші основоположні принципи... полягають не лише в тому, щоб інформувати, але й навчати та розважати. Премія Книга року BBC посідає важливе місце у цій частині нашої діяльності".

 

Переможець у кожній номінації отримує премію у розмірі 1000 фунтів стерлінгів у гривневому еквіваленті.

 

Видавці "Книги року BBC", "Дитячої книги року BBC" та "Книги року BBC - Есеїстика" матимуть право використовувати логотипи премії BBC News Україна в наступних накладах книг-переможців.

 

До журі конкурсу входять:

  • Віра Агеєва, професор, Національний університет "Києво-Могилянська академія"
  • Віталій Чепінога, блогер
  • Вадим Карпяк, телеведучий
  • Світлана Пиркало, радниця з питань культури ЄБРР
  • Марта Шокало, головна редакторка ВВС News Україна.

Приз (електронну книжку Kindle) у конкурсі читацьких рецензій "Читач року – 2020" здобув Віталій Гудима за рецензію на роман Петра Яценка "Магнетизм", який увійшов до довгого списку Книги року BBC - 2020.

 

Переможцями конкурсу 2019 року стали: "Доця" Тамари Горіхи Зерня - Книга року BBC, "Сапієнси" Володимира Арєнєва - Дитяча книга року ВВС і "Так, але..." Тараса Прохасько - Книга року BBC - Есеїстика.



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