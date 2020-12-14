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Одеський авторитет потрапив в клешні поліції
14 декабря 2020 | 09:14
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В Одесі затримали озброєнного кримінального авторитета. Він намагався впливати на криміногенну ситуацію в регіоні. Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції.
Повідомляється, що чоловік потрапляв у поле зору правоохоронців у 2017 році. Тоді за незаконне зберігання наркотичних засобів та вогнепальної зброї Комінтернівський районний суд засудив його до трьох років позбавлення волі з іспитовим терміном один рік та три місяці. Під час перебування на іспитовому терміні правопорушник вдався до хуліганства із застосуванням вогнепальної зброї, за що Суворовський районний суд Одеси взяв його під варту, однак згодом змінив запобіжний захід на домашній арешт, що дало зловмисникові змогу вчинити злочин, про який йшлося на початку.
В автомобілі, на якому пересувався 30-річний виходець однієї з пострадянських країн Сходу, поліцейські виявили вогнепальну зброю та набої до неї. За висновком експерта, зброя виявилася бойовою і разом з набоями придатною до стрільби. Також встановлено, що вона була викрадена в одній з військових частин Одещини.
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