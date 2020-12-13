|
Свыше 1000 киевлян в травмпунктах: Кличко устроил разнос коммунальщикам
13 декабря 2020 | 08:38
распечатать комментарии [0] добавить в
Мэр Киева сообщил, что сегодня собрал глав столичных районов, профильных заместителей председателя КГГА, руководителей коммунальных служб. "Разговор был жестким. Утром я проехался по городу, проверил, как убирают. Полтора суток уже продолжается непогода, сильная гололедица. Коммунальные службы отчитываются, что работают. Но ситуация в районах города, из того, что я увидел, не улучшилась. Тротуары, площади, немало переходов – сплошной каток. Более тысячи обращений киевлян в травмпункты за последние сутки!" – отметил Кличко. По его словам, ключевая задача всех служб – срочно навести порядок в городе.
"В ближайшие дни, по прогнозу синоптиков, погода не изменится – будут продолжаться дождь и гололед. Поэтому все службы должны слаженно и эффективно работать. Круглосуточно!" – подчеркнул Виталий Кличко.
Мэр сообщил, больше всего нареканий киевлян на неэффективную работу служб на Оболони, Святошино, Борщаговке и Лесном массиве.
"Люди вынуждены ходить по дорогам, потому что по тротуарам пройти невозможно. "Киевавтодор" вовремя вывел технику, и дороги в Киеве почищены. Поручил руководству "Киевавтодора" помочь районам с уборкой мест наибольшего скопления людей – остановок общественного транспорта, площадей у учреждений, торговых центров. Главам районов акцентировал внимание, что недоволен их работой. Поручил поднять все службы и в четкой координации эффективно убрать территории районов. Соль и песок везде есть. Поэтому город должен быть убран! Иначе будем делать выводы о соответствии занимаемым должностям руководителей соответствующих служб", – резюмировал Кличко.
Вместе с тем, мэр Киева поручил "Киевблагоустройство" проверить, как убирают балансовые территории, которые закреплены за частным бизнесом – у кафе, ресторанов, торговых центров.
также читайте
[10.12.2020]
[09.12.2020]
|
по теме
Журналіст Бутусов отримав гарбуза від МО
11. 12. 2020 | 17:03
Щира ідея долучитиЮрий Бутусов до роботи у межах Міністерства оборони не передбачала пропозиції йому посади заступника, 1-го заступника, міністра оборони. Для подібної швидкої кар’єри мають бути відповідні професійні підстави, які, за оцінкою кадрового органу МОУ, у кандидата Бутусова поки відсутні.
В Киеве запретили вешать бигборды с Соросом
10. 12. 2020 | 09:21
Полиция и Служба безопасности Украины не дали повесить в Киеве бигборды с изображением Джорджа Сороса. Об этом сообщает Капитал со ссылкой на менеджера одного из рекламных агентств, которое непосредственно занималось размещением.
Правительство ограничило рубки в Карпатах
10. 12. 2020 | 09:08
Решение правительства радикально ограничивает сплошные рубки лесов Карпат, в отдельных категориях лесов их теперь можно будет проводить только в лесах искусственного происхождения.
Глава "Укрбуда" Мыкытась воззвал к Зеленскому
10. 12. 2020 | 09:06
Экс нардеп и руководитель "Укрбуда" Максим Микитась заявил о спланированной против него спецоперации с похищением людей и вымоганием денег. Он связывает это со своим сотрудничеством со следствием, в рамках которого экс нардеп раскрывает авторов схем, которые привели к краху "Укрбуда".
1,3 млн. работников получат по 8000 грн за потерю работы на карантине
10. 12. 2020 | 09:03
Кабинет Министров выделил Министерству социальной политики 13,7 млрд гривен из фонда борьбы с коронавирусом на разовую выплату 8 тыс. гривен работникам предприятий и физическим лицам-предпринимателям в случае утраты дохода из-за карантина.
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»