Россия начинает формировать дефицит по совковым лекалам

15 декабря 2020 | 12:56

Производители сахара и подсолнечного масла - продуктов, которые за последние месяцы выросли в цене сильнее всего - могут заморозить цены на свои товары на три месяца начиная с 1 января 2021 года.

Договоренность о заморозке цен компании закрепят соглашением, сообщают собеседники издания, участвующие в совещаниях с министерствами и ведомствами (Минпромторг, Минсельхоз, Минэкономразвития и Федеральная антимонопольная служба) по вопросу стабилизации цен в РФ.



Речь идет о сообщавшихся ранее рекомендациях правительства, в соответствии с которыми сахар в опте не должен стоить дороже 36 рублей за кг, а в рознице - 45 рублей за кг, подсолнечное масло - 95 и 110 рублей за кг соответственно.



По данным Росстата, инфляция в РФ в ноябре 2020 года в годовом выражении ускорилась до 4,42% после 3,99% в октябре. При этом в ноябре продовольственные товары подорожали на 1,34% по сравнению с октябрем, цены на непродовольственные товары выросли на 0,58%, стоимость услуг возросла на 0,5%.



Проблему роста цен на базовые продукты поднял 9 декабря во время совещания по экономическим вопросам президент РФ Владимир Путин. 11 декабря премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минсельхозу, Минпромторгу, ФАС мониторить цены на социально значимые продукты и еженедельно докладывать о ситуации. Министерству сельского хозяйства также было поручено представить в правительство доклад о мерах по снижению цен на продовольственные товары с указанием контрольных точек и ожидаемых результатов.