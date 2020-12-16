ТЕМА

За 2,8 млн. евро ученые воспроизведут запахи прошлых веков

16 декабря 2020 | 10:35

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В январе стартует проект Odeurope. Международный консорциум ученых получил 2,8 млн евро на воссоздание запахов Европы XVI-XX веков.


Будут применяться исторический и литературный анализ произведений того времени, компьютерная обработка данных, новейшие достижения химии.
В итоге появится «каталог запахов прошлого». Далее парфюмеры с химиками создадут соответствующие ароматические молекулы.
Вероятно, это даст ощутимый толчок музейному делу, всевозможным 3Д кинотеатрам и аттракционам виртуальной реальности.


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© фото: Reuters

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