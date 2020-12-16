Двух оперів на Київщині судитимуть за побиття випадкового перехожего

16 декабря 2020 | 12:40

Київською обласною прокуратурою затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні відносно двох оперативних працівників Сквирського ВП ГУНП в Київській області за фактом умисного спричинення групою осіб легкого тілесного ушкодження, що спричинило короткочасний розлад здоров’я (ч.1 ст.28, ч.2 ст.125 КК України).

Про це повідомляє Резонанс 16 грудня із посиланням на пресслужбу Київської обласної прокуратури.

Досудовим слідством встановлено, що у вересні минулого року двоє оперативних працівників поліції в позаробочий час залишили автомобіль біля одного з магазинів м.Сквира. Коли вони повернулись, то виявили автівку із спущеним колесом.

Правоохоронці вирішили, що це справа рук молодика, який проходив повз них та накинулися на нього лайкою та кулаками, в результаті чого випадковий перехожий отримав закриту черепно-мозкову травму: струс головного мозку.

Наразі досудове слідство у вказаному провадженні завершено. Обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося ТУ ДБР, розташованим у місті Києві.