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Рада сняла возрастные ограничения для госслужащих
16 декабря 2020 | 12:43
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Верховная рада сняла возрастные ограничения для государственных служащих. Законопроект №4096 во втором чтении одобрили 260 парламентариев. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.
За документ проголосовали 300 нардепов.
Проект вносит изменения в ЗУ "О государственной службе".
Согласно закону, госслужащего по решению субъекта назначения могут оставить на службе после достижения 65-летнего возраста с его согласия. Решение о продлении срока пребывания на госслужбе будет ежегодно принимать субъект назначения. Однако не более чем до достижения служащим 70-летнего возраста.
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