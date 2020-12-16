Рада сняла возрастные ограничения для госслужащих

16 декабря 2020 | 12:43

Верховная рада сняла возрастные ограничения для государственных служащих. Законопроект №4096 во втором чтении одобрили 260 парламентариев. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.

За документ проголосовали 300 нардепов.

Проект вносит изменения в ЗУ "О государственной службе".

Согласно закону, госслужащего по решению субъекта назначения могут оставить на службе после достижения 65-летнего возраста с его согласия. Решение о продлении срока пребывания на госслужбе будет ежегодно принимать субъект назначения. Однако не более чем до достижения служащим 70-летнего возраста.