ТЕМА

НАБУ обыскивает Минкультуры

17 декабря 2020 | 17:18

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Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) проводят обыски в Министерстве культуры и информационной политики. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минкультуры, передают Українськi Новини.


"17 декабря 2020 года детективы Национального антикоррупционного бюро пришли с обыском в помещение Министерства культуры и информационной политики, в Директорат культурного наследия и музеев", — сказано в нем.

Также сообщается, что уголовное дело, в рамках которого проводятся следственные действия, касается выдачи документа разрешительного характера в 2019 году — тогда Минкультуры еще не было создано.

Кроме этого сообщается, что Минкультуры готово максимально способствовать расследованию этого дела, сотрудничать со следствием и помогать выяснять все обстоятельства дела.



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