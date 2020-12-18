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В крупную сеть магазинов техники нагрянули с обысками
18 декабря 2020 | 08:43
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От налогов скрываются не только рядовые украинцы, но и крупные бизнесы. Так, одну из крупнейших в Украине сетей магазинов бытовой техники уличили в неуплате налогов. Об этом сообщает пресс служба Офиса генпрокурора.
На склады магазина пришли с обысками и изъяли товара на сумму в 173 млн грн.
Магазины торговали через свою сеть от имени подконтрольных лиц-предпринимателей. Однако в налоговых декларациях эти операции не отображались никак, поэтому налоги фирма не платила.
Во время проведения обысков правоохранители проверили помещения, использовала компания. Изъяли ряд документов, черновых записей и товара на 173 млн грн. Сейчас суд решает, накладывать арест на изъятые вещи.
При этом в Офисе генпрокурора не сообщили, о какой именно торговой сети идет речь.
Уголовное производство возбуждено по ч. 3 ст. 212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей). Злоумышленникам грозит штраф от 255 до 425 000 гривен с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и конфискацией имущества.
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