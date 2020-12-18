Путин собрался поставлять в Крым воду из-под Азовского моря

18 декабря 2020 | 08:47

Президент России Владимир Путин заверяет, что Россия решит проблему водоснабжения аннексированного ею Крыма, тогда как ранее сообщалось, что Путин планирует усилить поддержку "республик" на Донбассе. Об этом он сообщил в ходе ежегодной пресс-конференции, передают Українськi Новини.

" Судя по всему, запасов хорошей пресной воды в Крыму достаточно.

Просто этим и в советское время, и, тем более, во время, когда Крым входил в состав Украины, не занимались. Сейчас эти работы ведутся широко", – сказал он.

По его словам, опреснение воды в дальнейшем планируется точечно, поскольку это дорого.

"Есть для Крыма еще одна новация.

Специалисты говорят о том, что в прилегающих к Крыму акваториях Азовского моря, под Азовским морем, могут быть очень большие запасы пресной хорошей воды", – сказал он.

По его словам, все это в совокупности дает основания говорить о том, что проблема будет решена.

Он также заверил, что средства на эти цели выделяются и экономить на них Россия не будет.