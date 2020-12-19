Международный туризм обрушился до уровня 90-х годов

19 декабря 2020 | 08:28

Всемирная туристическая организация Организации объединенных наций (UNWTO) заявила, что из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 в 2020 году туристические направления по всему миру приняли на 900 млн меньше туристов, чем в аналогичный период 2019 года. Об этом говорится в докладе, опубликованном на сайте UNWTO.

за первые десять месяцев текущего года экспортные доходы от международных перевозок упали на 935 миллиардов долларов по сравнению с тем же периодом прошлого года. Отмечается, что в 10 раз превышает убытки международного туризма в 2009 году, когда мир столкнулся с острым экономическим кризисом.

Больше всего пострадал Азиатско-Тихоакеанский регион, количество прибытий в который сократилось на 82%. На Ближнем Востоке спад посещаемости туристами составил 73%. В Африке и Европе зарегистрировали 69% падение посещаемости. Америки посетили на 68% меньше международных туристов.

Влияние пандемии на международный туризм в 2020 году. Фото: unwto.org

Эксперты UNWTO прогнозируют, что до конца 2020 года отрасль переживет катастрофическое падение, ожидается, что количество прибытий из-за рубежа сократиться до 75%.

"В этом случае мировой туризм вернется к уровню 30-летней давности. При этом число прибытий снизится на 1 миллиард. Такое резкое падение туризма из-за пандемии может привести к экономическим потерям в размере 2 триллионов долларов США в мировом ВВП", — говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, в марте 2020 года эксперты UNWTO спрогнозировали, что мировой туризм потеряет около 450 миллиардов долларов из-за последствий пандемии коронавируса.

Ранее в Международном валютном фонде (МВФ) рассчитали, что из-за пандемии COVID-19 мировая экономика потеряет не менее 30 триллионов долларов, которые ВВП стран не досчитаются в ближайшие пять лет.