ТЕМА

Робот "Федор" едва не разгромил МКС

20 декабря 2020 | 12:02

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В трещинах на МКС враги не виноваты.


Трещина, вызвавшая утечку воздуха в российском модуле "Звезда" на Международной космической станции, могла появиться при выгрузке и загрузке космонавтами антропоморфного робота "Фёдора" в 2019 году, заявил в интервью РИА Новости член Северо-Западной организации Федерации космонавтики России Александр Хохлов.

 


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by Steve McCurry. Нью-Йорк, 11.09.2001
   
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