Робот "Федор" едва не разгромил МКС

Трещина, вызвавшая утечку воздуха в российском модуле "Звезда" на Международной космической станции, могла появиться при выгрузке и загрузке космонавтами антропоморфного робота "Фёдора" в 2019 году, заявил в интервью РИА Новости член Северо-Западной организации Федерации космонавтики России Александр Хохлов.

В трещинах на МКС враги не виноваты.