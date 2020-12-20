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Робот "Федор" едва не разгромил МКС
20 декабря 2020 | 12:02
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В трещинах на МКС враги не виноваты.
Трещина, вызвавшая утечку воздуха в российском модуле "Звезда" на Международной космической станции, могла появиться при выгрузке и загрузке космонавтами антропоморфного робота "Фёдора" в 2019 году, заявил в интервью РИА Новости член Северо-Западной организации Федерации космонавтики России Александр Хохлов.
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[16.12.2020]
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