ТЕМА

В Крыму боятся, что украинцы их отравят

23 декабря 2020 | 08:50

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Крымский полуостров технически не готов к возможному приему воды по Северо-Крымскому каналу с Украины, регион намерен обойтись своими силами в решении проблем водообеспечения. Об этом сообщил журналистам во вторник председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов.


Из-за засухи и обмеления водохранилищ в Симферополе и его пригородах, а также в Ялте питьевая вода подается по часам утром и вечером. После новогодних праздников на графики перейдет Алушта. В Севастополе введен режим повышенной готовности, запасов осталось менее чем на три месяца.

"Если даже предположить, что это (подача воды с территории Украины - прим. ТАСС) возможно, то мы не готовы. Нужно строить опять новые водоводы, новые станции приема. Это колоссальные средства", - сообщил Константинов.

Он считает, что региональные власти при поддержке федеральных властей справятся с проблемами водоснабжения. "Никакая вода с Украины нам не нужна. Это для нас крайне опасно. <…> Какой-то химии туда добавят, которая через два-три года дает эффект. <…> У нас есть свой план, он непростой, президент России уделяет внимание решению проблем с водой в Крыму, знает в деталях все проблемы. Так что все будет решено", - отметил спикер парламента республики.

ТАСС



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