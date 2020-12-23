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С 1 января в России откроют вытрезвители
23 декабря 2020 | 08:57
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Регионы страны с 1 января 2021 года получают право создавать платные медицинские вытрезвители. Параллельно внесены поправки в закон "О полиции" — теперь полицейские могут доставлять граждан в состоянии алкогольного опьянения не только в больницы, но и туда.
По оценке председателя профильного думского комитета Алексея Диденко, стоимость пребывания в вытрезвителе составит в среднем 1,5 тыс. рублей за ночь. При этом точная цена будет устанавливаться каждым субъектом РФ.
В пояснительной записке к законопроекту приводятся такие цифры:
ТАСС
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