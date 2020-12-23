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С 1 января в России откроют вытрезвители

23 декабря 2020 | 08:57

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Регионы страны с 1 января 2021 года получают право создавать платные медицинские вытрезвители. Параллельно внесены поправки в закон "О полиции" — теперь полицейские могут доставлять граждан в состоянии алкогольного опьянения не только в больницы, но и туда. 

По оценке председателя профильного думского комитета Алексея Диденко, стоимость пребывания в вытрезвителе составит в среднем 1,5 тыс. рублей за ночь. При этом точная цена будет устанавливаться каждым субъектом РФ.

В пояснительной записке к законопроекту приводятся такие цифры:

  • по причине алкогольного опьянения в стране ежегодно гибнет более 50 тыс. граждан (в основном в трудоспособном возрасте), в том числе от переохлаждения на улицах — 8–10 тыс. человек. Кроме того,  оказавшись на улице в беспомощном состоянии, они нередко становятся жертвами противоправных действий;
  • в течение 2018 года было выявлено более 1 млн лиц, находящихся в общественных местах в состоянии опьянения, в том числе 180 тыс. лиц, утративших способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке (данные МВД);
  • количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, с 2011 по 2018 год возросло на 34,9% (в 2017 году — 352 062, в 2018-м — 326 269, что составляет 36,4% и 35% соответственно от общего числа лиц, совершивших преступления).

 

ТАСС



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