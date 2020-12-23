Смертность от КОВИД в Украине - 0,26%

23 декабря 2020 | 11:26

Министр здравоохранения Максим Степанов заявляет, что смертность от коронавирусной инфекции в Украине составляет 380 человек на 1 млн населения.

Об этом он сообщил в ходе брифинга, передают Українськi Новини.

"На сегодня Украина находится на 30 месте в Европе по смертности от COVID-19. Она у нас составляет 380 человек на 1 млн населения", - сказал Степанов.