ТЕМА

Смертность от КОВИД в Украине - 0,26%

23 декабря 2020 | 11:26

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Министр здравоохранения Максим Степанов заявляет, что смертность от коронавирусной инфекции в Украине составляет 380 человек на 1 млн населения.


Об этом он сообщил в ходе брифинга, передают Українськi Новини.

"На сегодня Украина находится на 30 месте в Европе по смертности от COVID-19. Она у нас составляет 380 человек на 1 млн населения", - сказал Степанов.



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