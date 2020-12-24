ТЕМА

В РФ на все компьютеры установят mail.ru под страхом штрафа

24 декабря 2020 | 13:42

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Госдума будет штрафовать за продажу техники без предустановки российского ПО. Закон об административных штрафах, которые могут и достигать 200 тысяч рублей, был принят в среду в первом чтении.


Для предустановки на электронные устройства рекомендованы приложения Mail.ru Group и «Яндекса», «Госуслуги» и платежная система «Мир» и ряд других.

Однако порядок составления и ведения перечня российских программ для ЭВМ, должно определить правительство. И пока оно этого не сделает, законопроект не будет принят в окончательном чтении.



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