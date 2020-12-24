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В Украине заняты менее 40% больничных коек для COVID
24 декабря 2020 | 13:54
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В Украине по состоянию на 24 декабря заняты 39,9% больничных коек для пациентов с коронавирусом. Всего введено 64 235 таких кроватей. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения. Более половины коек заняты лишь в двух регионах - Николаевской (66,3%) и Одесской (53,6%) областях. В Киеве заполнены 47,2% кроватей.
Также в стране продолжает снижаться показатель заболеваемости COVID-19. Сейчас он составляет 373,9 на 100 тысяч населения при норме 40. Днем ранее он был 378,9. Самая плохая ситуация наблюдается в Киеве (627,4), Запорожской (616,5) и Черкасской (587,2) областях. Самая лучшая - в Кировоградской области (145).
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