ТЕМА

Байден пересмотрит приоритеты в обороне из-за "вызовов России"

29 декабря 2020 | 10:10

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Избранный президент США Джо Байден считает, что приоритеты в национальной безопасности требуют модернизации из-за вызовов со стороны России и Китая. В частности, он вспомнил последнюю кибератаку на правительственные сети. Об этом он сказал на брифинге по итогам встречи с экспертами.


Байден подчеркнул, что США необходимо проводить реформы для укрепления своих позиций.

"Мы говорили о различных стратегических вызовах со стороны России и Китая, с которыми мы столкнемся, и реформах, которые мы должны проводить, чтобы мы оказались в наиболее сильной из возможных позиций для противостояния этим вызовам. Это включает в себя модернизацию наших приоритетов в сфере обороны", - сказал избранный президент США.



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