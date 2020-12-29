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Депутат селищної ради на Київщині підозрюється у замовленні убивства опонентів

29 декабря 2020 | 10:15

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34-річний мешканець одного із сіл Броварського району Київщини, депутат 8-го скликання селищної ради підозрюється у замовленні "послуг" кілера, який мав ліквідувати його опонентів - 47-річного односельчанина та 39-річного жителя сусіднього села. Поліція запобігла замовному вбивству, інформує пресцентр МВС.


"Правоохоронці спрацювали на випередження і організували зустріч замовника злочину з "потрібною" йому особою, під час якої зловмисник передав фото своїх ворогів. За вбивство першої  жертви він пообіцяв 6 000 доларів США та надав завдаток - 300 доларів", - йдеться у повідомленні.

Наразі фігуранта затримано в порядку ст. 208 КПК України. За протиправні дії зловмисникові загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 15 років.



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