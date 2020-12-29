ТЕМА

ДФС накрила мережу спортмагазинів

29 декабря 2020 | 10:49

распечатать        комментарии [0]       добавить в

Співробітники ДФС викрили мережу магазинів спортивних товарів в ухиленні від сплати податків.


Правоохоронці слідчого управління ГУ
ДФС у м. Києві
під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури виявили масштабну схему ухилення від оподаткування.
До незаконних оборудок було залучено близько 50 суб’єктів господарювання різної форми власності.
❗️В результаті їх діяльності державі завдано збитків орієнтовно на 8 млн гривень.
Встановлено, що ряд службових осіб підприємства сприяли імпорту на територію України спортивного одягу та інвентаря з країн Європи за заниженою митною вартістю. В подальшому товар реалізовували через мережу магазинів за допомогою підконтрольних фізичних осіб-підприємців.
Це призвело до приховування реальних обсягів отриманого доходу та ухилення від сплати податків в особливо великому розмірі.
❗️Під час проведення обшуків було виявлено, вилучено та передано на відповідальне зберігання матеріальні цінності загальною вартістю біля 95 млн гривень та готівкові кошти в сумі понад 15 млн гривень.
Від ТЕМИ: за опублікованими фото можна зробити висновок, що йдеться про мережу "Естрімстайл".


Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: .

Королевство Мустанг, монахи. (Taylor Weidman/The Vanishing Cultures Project)
   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

  Rambler's Top100