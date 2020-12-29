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ДФС накрила мережу спортмагазинів
29 декабря 2020 | 10:49
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Співробітники ДФС викрили мережу магазинів спортивних товарів в ухиленні від сплати податків.
Правоохоронці слідчого управління ГУ під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури виявили масштабну схему ухилення від оподаткування.
До незаконних оборудок було залучено близько 50 суб’єктів господарювання різної форми власності.
В результаті їх діяльності державі завдано збитків орієнтовно на 8 млн гривень.
Встановлено, що ряд службових осіб підприємства сприяли імпорту на територію України спортивного одягу та інвентаря з країн Європи за заниженою митною вартістю. В подальшому товар реалізовували через мережу магазинів за допомогою підконтрольних фізичних осіб-підприємців.
Це призвело до приховування реальних обсягів отриманого доходу та ухилення від сплати податків в особливо великому розмірі.
Під час проведення обшуків було виявлено, вилучено та передано на відповідальне зберігання матеріальні цінності загальною вартістю біля 95 млн гривень та готівкові кошти в сумі понад 15 млн гривень.
Від ТЕМИ: за опублікованими фото можна зробити висновок, що йдеться про мережу "Естрімстайл".
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