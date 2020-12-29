ДФС накрила мережу спортмагазинів

29 декабря 2020 | 10:49

Співробітники ДФС викрили мережу магазинів спортивних товарів в ухиленні від сплати податків.

Правоохоронці слідчого управління ГУ ДФС у м. Києві під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури виявили масштабну схему ухилення від оподаткування.

До незаконних оборудок було залучено близько 50 суб’єктів господарювання різної форми власності.

В результаті їх діяльності державі завдано збитків орієнтовно на 8 млн гривень.

Встановлено, що ряд службових осіб підприємства сприяли імпорту на територію України спортивного одягу та інвентаря з країн Європи за заниженою митною вартістю. В подальшому товар реалізовували через мережу магазинів за допомогою підконтрольних фізичних осіб-підприємців.

Це призвело до приховування реальних обсягів отриманого доходу та ухилення від сплати податків в особливо великому розмірі.