В РФ утвердили закон о блокировке Twitter, Facebook и YouTube за цензуру российских СМИ

После вступления закона в силу генпрокурор РФ по согласованию с МИД сможет присвоить владельцу информационного ресурса статус допускающего дискриминацию против российских СМИ. После этого на интернет-платформу могут наложить санкции. После этого иностранный ресурс должен отменить цензуру, а после этого проинформировать об этом Роскомнадзор, тогда генпрокурор по согласованию с МИД отменяет решение о мерах.
При этом закон будет распространяться в том числе на крупные соцсети - Twitter, Facebook и YouTube.
Документ предусматривает возможность их блокировки, замедления трафика и штрафов.