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В РФ утвердили закон о блокировке Twitter, Facebook и YouTube за цензуру российских СМИ

30 декабря 2020 | 10:25

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За ограничение доступа к российским СМИ на иностранные платформы будут накладываться санкции, включая блокировку доступа к ним. Об этом сообщает Telegram-канал "РИА Новости".


В соответствии с документом, иностранным интернет-платформам будут грозить меры за ограничение доступа к информации по расовой, национальной и политической принадлежности. Нормы закона распространяются на соцсети и крупные IT-платформы.

После вступления закона в силу генпрокурор РФ по согласованию с МИД сможет присвоить владельцу информационного ресурса статус допускающего дискриминацию против российских СМИ. После этого на интернет-платформу могут наложить санкции. После этого иностранный ресурс должен отменить цензуру, а после этого проинформировать об этом Роскомнадзор, тогда генпрокурор по согласованию с МИД отменяет решение о мерах.

При этом закон будет распространяться в том числе на крупные соцсети - Twitter, Facebook и YouTube.

Документ предусматривает возможность их блокировки, замедления трафика и штрафов.



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