ТЕМА

В Славском 70 лыжников МЧС снимает с подьмника

02 января 2021 | 09:17

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Трансформаторная подстанция отключилась, лыжники остались болтаться в креслах при +1.


Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, сегодня в 13:35 поступила информация, что в с. Славское Сколевского района, в результате выхода из строя трансформаторной подстанции, произошла остановка кресельного подъемника (канатная дорога).

Спасатели начали работы по снятию туристов с кресельного подъемника. ”Всего на подъемнике находится около 70 человек. Температура воздуха 1 градус тепла”, - сообщили в ГСЧС.

По состоянию на 15:00 с кресельного подъемника спасены 29 человек, из них 5 детей. Работы продолжаются.

УНИАН


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