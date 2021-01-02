Во Франции вторые сутки не могут разогнать рейв-вечеринку

Издание BFMTV отмечает, что сейчас на месте присутствует 150 полицейских, но их сил хватает только для охраны периметра, чтобы блокировать прибытия новых участников вечеринки — хотя полиция признает, что те все равно попадают внутрь. Известно, что там собрались сторонники рейва из разных частей Франции, а также из других государств ЕС.