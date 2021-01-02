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Во Франции вторые сутки не могут разогнать рейв-вечеринку
02 января 2021 | 09:27
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В Льероне (регион Бретань, Франция) полиция не может разогнать многочисленную нелегальную молодежную вечеринку, которая проводилась несмотря на карантинные ограничения.
Количество участников вечеринки, которая началась еще вечером 31 декабря, оценивается в 2500 человек.
Эта вечеринка из-за своего масштаба стала одной из топ-новостей прошлой ночью. Тогда речь шла о подпольном собрании с участием ориентировочно 2000 человек. Несмотря на запрет на массовые мероприятия и комендантский час, они собрались на рейв-вечеринку в заброшенном ангаре. Первая попытка полиции разогнать ее закончилась неудачно - молодежь отбила наступление, сожгла из автомобилей жандармов, после чего полиция вызвала подмогу.
Впрочем, как сообщает Le Parisien, прекратить вечеринку все равно не удалось. Полиция объясняет, что не может быстро собрать такое количество сотрудников, чтобы справиться с нарушителями. Сейчас количество участников вечеринки оценивается в 2500 человек.
Как выяснилось, рейв-пати рассчитано на двое суток: организаторы планируют, что вечеринка продлится до вечера субботы. Пока неизвестно, пойдет ли полиция на новый штурм ночью.
Издание BFMTV отмечает, что сейчас на месте присутствует 150 полицейских, но их сил хватает только для охраны периметра, чтобы блокировать прибытия новых участников вечеринки — хотя полиция признает, что те все равно попадают внутрь. Известно, что там собрались сторонники рейва из разных частей Франции, а также из других государств ЕС.
Полиция добавляет, что знала о планах организации вечеринки 31 декабря, но не могла остановить участников, поскольку они приехали в ангар еще до наступления комендантского часа.
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