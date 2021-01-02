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На Новый год коронавирус взял выходной
02 января 2021 | 19:30
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1 января госпитализация больных коронавирусом в Украине не проводилась. Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения, передают Українськi Новини.
Согласно оперативной информации о распространении коронавирусной инфекции на утро субботы, 2 января, в статистике за 1 января в графе "за последние сутки госпитализировано" стоит прочерк.
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В то же время, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что только в Киеве 1 января было госпитализировано с диагнозом КОВИД 34 человека.
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