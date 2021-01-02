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В Ровенской области на ходу загорелся поезд, в котором ехали 228 пассажиров

02 января 2021 | 19:42

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2 января, во время движения загорелся электропоезд сообщением Николаев-Ивано-Франковск-Рахов на железнодорожной станции города Радивилов, в то время как в Киеве сошел с рельсов Бориспольский экспресс. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.


"Прибыв к месту вызова спасатели установили, что возгорание произошло в кузове номер 1, второй секции в районе мотор-компрессора редуктора в середине кузова локомотива", - говорится в сообщении. 


Жертв и пострадавших среди пассажиров и персонала электропоезда нет. Электропоезд состоял из 12 вагонов в которых находилось 228 пассажиров и 26 проводников.

Всех пассажиров эвакуировали работники полиции совместно с работниками железной дороги.

К тушению привлекли одну единицу пожарной техники и 7 спасателей ГосЧС. 



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