Сотрудник ГПУ разделся и замерз насмерть

04 января 2021 | 08:42

В селе Берч в Черниговской области охранники гостиничного комплекса обнаружили тело прокурора Евгения Котенко. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на свои источники.

Охранники сообщили о теле в полицию, и та выяснила, что начальник отдела обращений граждан Офиса Генерального прокурора Евгений Котенко накануне отдыхал с женой Юлией в отеле "Берч". Около двух часов ночи по неизвестным причинам ушел в лес. Там он пробыл предположительно до 5 утра. Уже утром его тело нашли в 500 метрах от территории отеля.

В СМИ сообщают, что прокурор попал на камеры одного из домов. На записи видно, как мужчина вышел из леса и снял с себя одежду. Предварительной причиной смерти называют переохлаждение.

Также источник в правоохранительных органах добавляет, что при осмотре тела видимых телесных повреждений специалисты не обнаружили, также не нашли и следов борьбы на месте смерти.

Евгений Котенко раньше был помощником военного прокурора Анатолия Матиоса. Его жена Юлия Котенко работает в Офисе Генерального прокурора.