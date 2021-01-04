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Сотрудник ГПУ разделся и замерз насмерть
04 января 2021 | 08:42
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В селе Берч в Черниговской области охранники гостиничного комплекса обнаружили тело прокурора Евгения Котенко. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на свои источники.
Охранники сообщили о теле в полицию, и та выяснила, что начальник отдела обращений граждан Офиса Генерального прокурора Евгений Котенко накануне отдыхал с женой Юлией в отеле "Берч". Около двух часов ночи по неизвестным причинам ушел в лес. Там он пробыл предположительно до 5 утра. Уже утром его тело нашли в 500 метрах от территории отеля.
В СМИ сообщают, что прокурор попал на камеры одного из домов. На записи видно, как мужчина вышел из леса и снял с себя одежду. Предварительной причиной смерти называют переохлаждение.
Также источник в правоохранительных органах добавляет, что при осмотре тела видимых телесных повреждений специалисты не обнаружили, также не нашли и следов борьбы на месте смерти.
Евгений Котенко раньше был помощником военного прокурора Анатолия Матиоса. Его жена Юлия Котенко работает в Офисе Генерального прокурора.
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