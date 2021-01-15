Кадры порешают все

15 января 2021 | 08:20 , Олег Ельцов. ТЕМА

В последние дни в стране случилось два выдающихся события кадрового свойства. Казалось бы: фантастические назначения в АП давно убили в наблюдателях способность удивляться персонам, занимающим ключевые должности при нынешней власти… Но нет! Давайте поудивляемся вместе.

Обличитель братьев Кличко рвется послужить

Окружной административный суд Киева своим решением от 4 января отменил люстрацию экс-главы Главного следственного управления МВД Николая Чинчина.

По утверждению суда, органы власти не доказали, что, находясь на государственных должностях, Чинчин способствовал узурпации власти тогдашним президентом Виктором Януковичем, подрыву основ национальной безопасности или противоправному нарушению прав человека.

Николай Чинчин возглавлял следственное управление с августа 2013 по февраль 2014 года, после чего попал под действие закона об очищении власти. Осенью 2020 года он прошел отбор по назначению на должность главного специалиста департамента персонала, однако ему отказали в назначении из-за пребывания в перечне люстрированных.

Кто же таков Чинчин и чем он интересен? В свое время мы собирали информацию на многих претендентов на руководящие посты «обновленного» МВД Арсена Авакова. Вот что мы писали в далеком «люстрационном» 2014 году. «В Киев приехал из Мариуполя – это креатура Захарченко и Пшонки. Никакой специалист. Он, в частности, фальсифицировал дело по нападению на Татьяну Черновол, заявив, что среди задержанных – бандиты из ОПГ, к которой имели отношение братья Кличко. Бывший сотрудник УБОП заявил прессе, что Чинчин лжет. Вскоре этому сотруднику спалили дом. Сегодня Чинчин вдруг отправился в отпуск, а на сайте МВД его фамилия в списке заместителей Сакала (начальника Главного следственного управления МВД – авт.) почему-то исчезла.»

История с нападением на Татьяну Черновол и роль Чинчина в расследовании этого дела заслуживает более подробного описания. Итак, после нападения и жестокого избиения Татьяны на бориспольской трассе в разгар событий Революции достоинства, вскоре были установлены личности нападавших. Один из них, по данным следствия, не только входил в партию «Удар» Виталия Кличко, но некогда являлся членом ОПГ Бориса Савлохова, к тому времени давно покойного. Из этого факта проницательный Чинчин сделал далеко идущие выводы, которыми поделился с прессой.

"У следствия уже есть данные, что один из подозреваемых, Александр Котенко, он был членом бандитской группировки Савлохова. Эта группа входила в преступное сообщество Рыбалко, по прозвищу Рыбка, убитого в 2005 году, с которым тесно взаимодействовали братья Кличко", – заметил он.



Всем, хоть отдаленно знакомым с историей столичной оргпреступности 90-х было совершенно очевидно, что Чинчин несет несусветную чушь. Автор этих строк немедленно обратился за комментарием к генерал-майору Владимиру Дахновскому, ветерану УБОП г.Киева (1991-2001 годов). Процитируем боевого генерала.



«Заявление такого чина милиции как Чинчин – это позор. Если он берется говорить о бывших королях киевской оргпреступности, то должен выяснить, что "Савлоха" и "Рыбка" были лидерами двух непримиримых ОПГ. Не знать этого – непростительная ошибка, это равносильно тому, что объединить енакиевское ОПГ братьев Долидзе с группировкой "Люкс" – два противоборствующих криминальных формирования.



Ответственно заявляю: братья Кличко никогда не задерживались УБОП-ом, никогда не занимались рэкетом, у нас не было на них оперативных материалов. Поясню: в то время все известные спортсмены были на виду, и любая их причастность к преступной деятельности сразу фиксировалась УБОП-ом.



Пару лет назад поползли слухи о том, что Кличко были причастны к вымогательствам. Я засомневался: может что-то подзабыл. Встречались с коллегами-ветеранами УБОП "первого розлива". Никто из них не вспомнил ничего, что бы указывало на участие братьев в рэкет-движении. И "Рыбка" и "Салоха" долгие годы находились в поле моего профессионального внимания. Я знаю, кто и какую роль там играл. Могу сказать, что "Рыбка" и его пацаны, как представители очень опасной и влиятельной группировки, чаще других задерживались УБОП-ом. Но никогда в наше поле зрения не попадали братья Кличко. И уж подавно не было, и быть не могло никаких связей между ОПГ "Рыбы" и "Савлохи" – только непримиримая вражда.



Я могу вспомнить единственный случай, когда братья Кличко оказались в УБОП Киева. В 1992 году я опрашивал Владимира Кличко, при этом присутствовали его брат Виталий и тренер украинской сборной по боксу Золотарев. Речь шла о хищениях тренерами валюты, выделенной на проживание и питание спортсменов, среди которых был и Владимир Кличко – капитан нашей команды, во время соревнований в Венгрии. Подчеркиваю: Кличко был свидетелем в деле. Вот и все "контакты" братьев с УБОП-ом.



А что касается их связи с Виктором Рыбалко, то ни для кого не секрет, что он и Игорь Бакай вложили средства в раскрутку братьев, как спортсменов, ввели их в профессиональный бокс. Это был успешный бизнес-проект – и никакого криминала. Справедливости ради напомню, что и Борис Савлохов и другие лидеры ОПГ-выходцы из большого спорта – многое сделали для поддержки украинского спорта. Но Чинчин следователь, а не спортивный обозреватель: зачем ему говорить о том, что не имеет отношения к криминалу?



Если Главное следственное управление МВД действительно заинтересует связь украинских политиков с организованной преступностью, рекомендую присмотреться к ныне действующему народному депутату из Партии Регионов, которой в свое время являлся активным членом ОПГ Бориса Савлохова. По моим сведениям, этот человек по указанию однопартийцев отвечает за вопросы "терок", "стрелок" и "разруливания" ситуаций с братвой. Уверен, в службе по борьбе с организованной преступностью смогут поделиться подробной информацией с коллегой Чинчиным. Быть может тогда он не станет делать таких опрометчивых заявлений, позорящих всю украинскую милицию".

Вскоре после этого заявления у Дахновского случились крупные неприятности. Сначала министр Захарченко вдруг затребовал документы на Дахновского, четвертый год находящегося в отставке. А затем в его дом бросили коктейль Молотова – тот чудом спасся с детьми, дом выгорел. Любопытно, что ГСО МВД, на пульте которой находился дом, на происшествие не выехало. Лишь перезвонили через 17 часов и поинтересовались: что там у вас – электричество отключали?..

И вот ставленник Захарченко шесть лет спустя отстоял свое доброе имя в суде. Как такое возможно?! Ищите женщину, как говорят французы. А вот она: Елена Викторовна Чинчин, с 2012 года – судья Хозяйственного суда Киева. Мать ее супруга – нашего героя – является собственницей компании «Титан», неоднократно получавшей подряды на ремонты зданий судов.

Уж не супруге ли обязан Николай Чинчин столь демократичным решением Окружного суда Киева, отменившем его люстрацию?..

Подсудимого повысили в должности

И.о. начальника Офиса крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы назначен Сергей Лебедко, задержанный с поличным при получении взятки в 66 миллионов гривен и уволенный в 2017 году. Суд в Голосеевском суде Киева длится три года, 18 января очередное заседание. Эта новость должна развеселить судью.

Дело было так. В 2017-м исполняющий обязанности начальника управления внутренней безопасности ДФС Сергей Лебедко, доверенное лицо тогдашнего главы ДФС Романа Насирова, попался СБУ на вымогательстве взятки за возмещение налога на добавленную стоимость. 24 февраля 2017-го Лебедко взяли с поличным - 66 миллионами гривен в клешне. Вот тут вот даже фото с этого события имеется.

Лебедко тогда немедленно уволили. А против Насирова НАБУ возбудило дело. Сегодня дело Насирова в Высшем антикоррупционном суде, а его доверенный соратник ползет по карьерной лестнице.

Туман развеивает сайт Цензор. Его источники сообщают, что Лебедко - ценный специалист по вымогательству НДС. Как известно, схемы по возмещению за откаты возобновились, но для узкой группы лиц. Именно для этого Лебедко призвали в ряды фискалов.

Якобы назначение Лебедко пролоббировал новый начальник налоговой милиции Вадим Мельник, назначенный при поддержке заместителя главы Офиса президента по вопросам правоохранительных органов Олега Татарова.

Вероятно, это не последние подобные назначения на ключевые посты в госструктурах прожженных коррупционеров и недолюстрированных чиновников времен Януковича. Но уже ничто не сможет удивить внимательного наблюдателя. Все уже совершенно понятно.