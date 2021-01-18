|
Российский подполковник и его жена умерли во время БДСМ-сессии
18 января 2021 | 12:27
распечатать комментарии [0] добавить в
В подмосковной Балашихе обнаружены тела российского подполковника и его жены. Судя по обстановке в квартире и найденным в их жилище предметам, пара умерла во время БДСМ-сессии. Об этом пишет «Московский комсомолец».
По данным издания, о смерти супругов 14 января сообщила в полицию их взрослая дочь. Ее 44-летний отец работал в службе безопасности одного из банков. Когда мужчина не вышел на работу без предупреждения, начальник позвонил его дочери. Она пришла в дом родителей и обнаружила их мертвыми. Оба лежали на кровати, одетые в подгузники. Тела умерших были покрыты гематомами.
Прибывшие оперативники обнаружили в квартире секс-игрушки и приспособления для БДСМ, а также наркотические вещества, возбуждающие средства, виагру и шприцы. Эксперты выяснили, что сначала умерла 45-летняя женщина, а потом ее супруг — на его руках нашли следы от уколов.
Издание уточняет, что умерший подполковник служил в элитном подразделении спецслужбы и участвовал в одной из операций в Чечне.
также читайте
[13.01.2021]
[13.01.2021]
|
по теме
В Китае впервые за восемь месяцев умер пациент с коронавирусом
14. 01. 2021 | 12:28
Власти Китая зарегистрировали 13 января смерть пациента от осложнений после вызываемого новым коронавирусом заболевания. Об этом говорится в сообщении, размещенном в четверг на сайте Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.
ВОЗ рассмотрит вопрос о введении паспортов вакцинации для путешественников
14. 01. 2021 | 12:18
Вопрос о введении паспортов вакцинации для путешественников находится на рассмотрении Всемирной организации здравоохранения. Данный вопрос будет рассмотрен на заседании чрезвычайного комитета ВОЗ. Об этом заявил старший специалист отдела иммунизации Европейского бюро ВОЗ Олег Бенеш во время пресс-конференции.
Депутаты хотят побороть "акустические издевательства" в общественном транспорте
14. 01. 2021 | 12:17
Верховная рада может запретить "акустическое насилие" в общественном транспорте. Комитет по вопросам европейской интеграции Украины в Европейский союз работает над соответствующим законопроектом №3006. Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР. Закон предлагает запрет на трансляцию в салонах рейсовых автобусов музыки, звука фильмов или других звуковых сигналов, кроме информации о поездке (передача звука может осуществляться на индивидуальные наушники пассажиров).
За 6 лет Аваков раздал 2942 ствола
14. 01. 2021 | 11:57
Департамент коммуникации Министерства внутренних дел (МВД) Украины сообщил, что в период 2014-2019 годов ведоственная поощрительная награда "Огнестрельное оружие" была вручена 2 942 лицам. Об этом говорится в ответе Министерства внутренних дел на информационный запрос Українських Новин.
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»