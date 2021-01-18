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Российский подполковник и его жена умерли во время БДСМ-сессии

18 января 2021 | 12:27

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В подмосковной Балашихе обнаружены тела российского подполковника и его жены. Судя по обстановке в квартире и найденным в их жилище предметам, пара умерла во время БДСМ-сессии. Об этом пишет «Московский комсомолец».


По данным издания, о смерти супругов 14 января сообщила в полицию их взрослая дочь. Ее 44-летний отец работал в службе безопасности одного из банков. Когда мужчина не вышел на работу без предупреждения, начальник позвонил его дочери. Она пришла в дом родителей и обнаружила их мертвыми. Оба лежали на кровати, одетые в подгузники. Тела умерших были покрыты гематомами.


Прибывшие оперативники обнаружили в квартире секс-игрушки и приспособления для БДСМ, а также наркотические вещества, возбуждающие средства, виагру и шприцы. Эксперты выяснили, что сначала умерла 45-летняя женщина, а потом ее супруг — на его руках нашли следы от уколов.

Издание уточняет, что умерший подполковник служил в элитном подразделении спецслужбы и участвовал в одной из операций в Чечне.


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