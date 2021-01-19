Резкий рост ВВП и стабильная гривна - прогноз эксперта на 2021 год

19 января 2021 | 11:24

В то время как доллар начал дорожать, экономист независимой группы макроэкономического анализа и прогнозирования Ukraine Economic Outlook Михаил Кухар дал детальный прогноз по курсу гривны на 2021 год.

Об этом он сообщил в соцсети facebook, передают Українські Новини.

"Я публикую таблицу прогнозов нашей группы на фб на 2021 год. В течение года редко кто (кроме тех, кто заплатил 3600 долл. за годовую подписку на наши прогнозы может их увидеть)", - написал он.

Так, согласно прогнозу, среднегодовой курс гривны прогнозируется на уровне 27,8 UAH/USD.

При этом в первом квартале средний курс прогнозируется на уровне 28 UAH/USD, во 2-м квартале – 27,7 UAH/USD, в 3-м – 27,5 UAH/USD и в 4-м – 27,9 UAH/USD.

При этом инфляция прогнозируется на уровне 11,3% по итогам года.

В 1-м квартале снижение ВВП прогнозируется на 0,5%, во 2-м – рост на 12,4%%, в 3-м – 6,7% и в 4-м квартале – 5,1%.

По итогам года рост ВВП прогнозируется на уровне 6,2%.