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Евробляхеров начали штрафовать: от 8,5 до 17 тысяч гривен
21 января 2021 | 10:08
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Патрульная полиция стала штрафовать владельцев автомобилей на иностранной регистрации, начав с Харькова, после того, как получила доступ к базе данных таможни. Об этом Українським Новинам сообщила спикер Патрульной полиции Яна Кутовая.
"Это правда, информация (о начале применения штрафов к водителям "евроблях") отвечает действительности", - сказала она.
Штраф в размере 8,5 тыс. гривен выписывается, если автомобилем управляет не тот человек, который по документам ввез авто на территорию Украины.
Если нарушитель попадется во второй раз - наказание будет составлять 17 тыс. гривен с изъятием водительского удостоверения.
Полицейские начали штрафовать "евробляхи" в связи с открытием таможенной базы Государственной таможенной службы.
Патрульная полиция подчеркивает, что действуют исключительно в рамках действующего законодательства и планирует распространять практику применения штрафов к водителя "евроблях" на всю страну.
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