Кум Путина берет под контроль торговлю углем на оккупиованном Донбассе

22 января 2021 | 09:08

Об этом сообщает Telegram-канал “ВЧК-ОГПУ”, принадлежащий сайту CrimeRussia.

На территориях ЛНР и ДНР назревает новый передел рынка угля с подачи лидера “Оппозиционная платформа — за жизнь” Медведчука В.В. и замминистра экономического развития РФ Назарова С.М. Для этих целей был создан ООО “Торговый дом Донские угли”, учредители Маслюк Александр Николаевич (близкий Медведчука В.В.) и Донченко В.А. (таксист из Гуково, подконтрольный Назарову С.М.).

Маслюк А.Н. является также учредителем ООО “Платформа партнёр”, занимающейся торговлей жидким и газообразным топливом (очень любит Медведчук слово “Платформа”). Интерес Назарова помимо материальных благ — переключение внимания со своего совместного с Курченко С.В. провального распила бюджетных денег, выделенных ООО “ГазАльянс”, и гипотетическая возможность избежать наказания, используя Медведчуковскую “крышу”.