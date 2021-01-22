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Кум Путина берет под контроль торговлю углем на оккупиованном Донбассе

22 января 2021 | 09:08

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Об этом сообщает Telegram-канал “ВЧК-ОГПУ”, принадлежащий сайту CrimeRussia.


На территориях ЛНР и ДНР назревает новый передел рынка угля с подачи лидера “Оппозиционная платформа — за жизнь” Медведчука В.В. и замминистра экономического развития РФ Назарова С.М. Для этих целей был создан ООО “Торговый дом Донские угли”, учредители Маслюк Александр Николаевич (близкий Медведчука В.В.) и Донченко В.А. (таксист из Гуково, подконтрольный Назарову С.М.).

Маслюк А.Н. является также учредителем ООО “Платформа партнёр”, занимающейся торговлей жидким и газообразным топливом (очень любит Медведчук слово “Платформа”). Интерес Назарова помимо материальных благ — переключение внимания со своего совместного с Курченко С.В. провального распила бюджетных денег, выделенных ООО “ГазАльянс”, и гипотетическая возможность избежать наказания, используя Медведчуковскую “крышу”.

Для того, чтобы дистанцироваться от угольных проблем и возможности дальнейшего манёвра Назаров решил вписать в этот процесс руководителя курирующего  департамента Минэкономразвития — Вадима Павлова лоббировать интересы ООО “Торговый дом Донские Угли” и осуществлять пропагандисткую работу (для предотвращения возможных волнений и забастовок на территориях — свежа память о тех ужасах с загруженными и неоплаченными ГазАльянсом по 3 месяца вагонами с углём и полным отсутствием каких-либо средств к существованию) и убеждать всех участников процесса производства и торговли углем с ЛДНР о том, что монополия ООО “Торговый Дом Донские Угли” согласованы на самом верху. Менеджмент “Донских углей”, ссылаясь на Павлова В. пытается транслировать этот фейк дальше, пытаясь скрыть тот факт, что компания “Донские угли”  является обычным междусобойчиком с целью наживы.

Тем временем сын Назарова С.М. — Артем продолжает  кататься на мотоциклах вместе с Курченко С.В., параллельно добивая металлургическую промышленность Донбасса и распиливая регулярно выделяемые на поддержание региона дотации и кредиты.

Интересно узнать как руководство Венгерского нефтяного МОЛа отнесется к увлечению Медведчука углем? Как на это отреагирует его партнер по трубопроводу через Белоруссию (Воробей Н.Н. — ставленник Лукашенко, с ответственностью за республиканскую часть нефтепровода)? А Году Нисанову, чья компания стоит последней в этой цепочке перед венграми это понравится?

Также интересно, как отреагируют на Украине на новое увлечение Медведчука и Воробья, при том что 100% экспорта Российского угля на Украину по железной дороге осуществляется только при согласовании Медведчука (с его стороны действует все тот же Тарас Козак), а железнодорожные планы относятся в Минэкономразвития России на согласование Назарову С.М. тем же Воробьем.



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