У Байдена поддерживают предоставление Украине летального оружия

21 января 2021 | 11:02

Кандидат на пост госсекретаря обороны (министра обороны) США Ллойд Остин поддерживает предоставление Украине летального вооружения и считает помощь Украине для укрепления ее обороноспособности важным направлением сотрудничества.

Как пишет «Европейская правда», об этом он сказал 19 января на слушаниях комитета Сената США из Вооруженных сил во время рассмотрения его кандидатуры, согласно обнародованной стенограмме.

Ллойд Остин отметил, что политика безопасности помощь США для усиления способности украинской армии должна и дальше оставаться приоритетом, поэтому в случае назначения — и при условии продолжения реформы управления и антикоррупционных реформ в Украине — будет «мощно поддерживать усилия по учений, предоставление оборудования и консультационной поддержки для усиление способности Вооруженных сил Украины защищать территориальную целостность страны от продолжающейся российской агрессии».

«Я поддерживаю предоставление летальной оружия, чтобы гарантировать наличие в Украине необходимого вооружения для самозащиты», — отметил Ллойд Остин.

Он добавил, что Украина нуждается и разнообразного нелетального оборудования, в частности, средств для коммуникации, предоставляемых через инициативу по безопасности поддержки Украины (Ukraine Security Assistance Initiative (USAI).

«Сейчас есть хороший баланс в помощи летальным и нелетального вооружением, необходимым для обеспечения способности (Вооруженных сил) Украины. Если меня утвердят в должности, я продолжу активно оценивать потребности Украины в помощи и при необходимости вносить коррективы», — сказал он в ответ на вопрос о том, нужна большая доля летального оружия в структуре помощи.