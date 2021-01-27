Рада намерена вернуть стоимость безналоговых посылок к 150 евро

27 января 2021 | 16:47

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Верховная Рада намерена увеличить базу обложения налогом на добавленную стоимость операций по ввозу на таможенную территорию Украины товаров в международных почтовых и экспресс-отправлениях в адрес получателя - физического лица со 100 евро до 150 евро, в то время, как с июля 2019 года за посылку, содержимое которой стоит дороже 100 евро, нужно заплатить НДС в 20% и 10% пошлины.

За принятие в первом чтении законопроектов №4278 и 4279 проголосовали по 346 депутатов, при минимально необходимых 226, передают Українські Новини. Законопроектами приводятся в соответствие положения Налогового и Таможенного кодексов Украины в части определения базы налогообложения НДС и пошлиной при ввозе товаров на таможенную территорию Украины в международных почтовых и экспресс-отправлениях, путем закрепления, что базой налогообложения налогом на добавленную стоимость является часть их таможенной стоимости (для юридических лиц или физических лиц - предпринимателей) или часть их суммарной фактурной стоимости (для физических лиц), которая превышает необлагаемый минимум (эквивалент 150 евро).



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