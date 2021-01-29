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Маск анонсировал очередной автошедевр
29 января 2021 | 11:00
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Компания Tesla представит новый электрический суперкар Roadster в 2022 году. Об этом в Twitter написал глава американской компании Илон Маск. По его словам, проектирование автомобиля закончится уже в этом году. Летом компания планирует утвердить дизайн будущей машины.
Маск также рассекретил некоторые технические характеристики Roadster нового поколения. По его словам, машина будет предлагаться с тремя электрическими моторами. Подобная силовая установка дебютировала на обновленных моделях ModelS и Model X.
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[21.01.2021]
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