В Киеве патрульных приговорили к 5 годам тюрьмы за коррупцию

02 февраля 2021 | 11:34

Днепровский суд Киева признал виновными в получении взятки двух инспекторов патрульной полиции. Об этом редакция 368.media узнала из приговора по ч. 3 ст. 368 УК.

В августе 2016 года возле метро «Лесная» патрульные остановили машину с подозрением наличия у водителя наркотического опьянения. Полицейские изъяли техпаспорт и водительское удостоверение и сказали, что вернут за 4 тыс. гривен, которые нужно внести на банковскую карточку. Позже, ночью, с 4 на 5 августа, уже на Харьковском шоссе к этой машине подошли другие патрульные и поинтересовались документами водителя. Мужчина сначала говорил, что документы забыл, но скоро признался, что их уже ранее изъяли полицейские и рассказал о вымогательстве денег. Вторые патрульные проверили владельца карты через «Приват24», нашли мужчину в Facebook, в списке друзей которого увидели работника патрульной полиции. Водитель подтвердил, что это тот самый патрульный. Полицейские доложили руководству о правонарушении, по которому было открыто уголовное дело.

Согласно разговорам патрульных, которых прослушивали, они обсуждают, кто должен встречаться с водителем. Один из патрульных предлагал сделать «закладку», позвонить и сказать мужчине, где именно, потому что им нельзя «светится».

Под контролем правоохранителей водитель дважды платил через платежный терминал по 2 тыс. гривен. После первой части взятки техпаспорт ему вернули, оставив в пачке из-под сигарет на стадионе. Водительское удостоверение также спрятали в пачке из-под сигарет, которую положили у ручья за поликлиникой.

Мужчина, которому принадлежала банковская карточка, жил с патрульным в одной квартире. Допрошенный в качестве свидетеля, он подтвердил, что деньги отдал своему соседу.

Обвиняемые вину не признали и предлагали другую версию событий. По словам полицейских, они повезли водителя на медицинское освидетельствование в больницу, но там был ремонт, тогда они повезли мужчину к соседнему экипажу, который имел «Драгер». Прибор не обнаружил алкоголя и патрульные составили протокол об отсутствии опьянения.

Обвиняемые решили доставить водителя назад к его машине. Мужчина сидел на заднем сиденье рядом с патрульным, где якобы сел на новый телефон полицейского и сломал матрицу экрана. Так м образом передаваемые обвиняемым деньги были на ремонт телефона. Однако суд этому не поверил и считает, что материалами дела доказана передача взятки.

Суд назначил патрульным по 5 лет лишения свободы с запретом занимать любые должности в правоохранительных органах или органах государственной власти на 3 года, с конфискацией всего имущества, являющегося их собственностью.